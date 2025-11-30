Avustralya’nın New South Wales eyaletindeki dünyanın en büyük kömür limanı Newcastle’da düzenlenen iklim eylemleri, liman trafiğini saatlerce durdurdu. Kayık ve kanolarla denize açılan yüzlerce çevreci, kömür taşımacılığına karşı protesto düzenledi. Polis müdahalesinde 141 gösterici gözaltına alındı.

Rising Tide adlı çevre hareketinin organize ettiği eylemler 27 Kasım’dan bu yana aralıklarla sürüyordu. Bugünkü protestoda aktivistler, kömür gemilerinin güzergahını kapatarak fosil yakıtlara bağımlılığın sonlandırılması çağrısında bulundu. Bu nedenle limandaki gemi trafiği yaklaşık üç saat boyunca durduruldu. “Ragna” adlı kömür gemisi geri dönmek zorunda kalırken, 85 bin ton kapasiteli Cemtex Leader limana giriş yapamadı.

Eylemciler, iklim krizinin ağırlaştığını ve kömür kullanımının hızla azaltılması gerektiğini savunurken, Rising Tide sözcüsü Zack Schofield polis müdahalesinin gereğinden fazla sert olduğunu öne sürdü.

Liman yetkilileri, deniz trafiğinin protestonun ardından kontrollü şekilde yeniden açıldığını açıkladı.