Son Mühür- Halo; bir ışık kaynağının çevresinde halka şeklinde beliren parlak bir optik oluşum olarak tanımlanıyor. Genellikle Güneş veya Ay etrafında görülse de, sokak lambaları gibi güçlü yapay ışık kaynaklarının çevresinde de ortaya çıkabiliyor.

Buz kristalleri ışığı kırarak halo oluşturuyor

Halonun meydana gelmesinde aşırı soğuk hava koşulları belirleyici rol oynuyor. Atmosferde asılı halde bulunan mikroskobik buz kristalleri, ışığın içlerinden geçerken kırılmasına neden oluyor. Altıgen yapıya sahip bu kristaller, ışığın belirli açılarla yön değiştirmesini sağlayarak gözlemciye sadece belli açılardan ulaşmasına yol açıyor. Bu süreç, ışık kaynağının etrafında tam bir halka görünümü oluşturuyor.

Sibirya soğukları “yalancı güneş” etkisini artırıyor

Sibirya gibi sıcaklıkların eksi 30 derecelere düştüğü bölgelerde atmosfer buz kristalleri açısından zengin olduğu için halo çok daha parlak ve net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Kimi zaman bu halka oluşumuna “yalancı güneş” olarak bilinen ek parlak ışık noktaları da eşlik ediyor.

Nadir görülen bir atmosfer olayı

Hem oluşum koşullarının sınırlı olması hem de etkileyici görüntüsü nedeniyle halo, atmosfer olayları arasında özel bir yere sahip. Krasnoyarsk’ta kaydedilen bu görüntüler de doğanın sunduğu nadir ve çarpıcı fenomenlerden biri olarak kayda geçti.