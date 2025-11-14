Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor, alt sıralardan çıkma mücadelesi veren Bursaspor’a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak.

Petkimspor, galibiyet serisini yeniden arıyor

Ligde 7 maçta 3 galibiyet elde eden Aliağa Petkimspor, üst üste iki zaferin ardından geçen hafta evinde Esenler Erokspor’a mağlup olmuştu. Takım, ligdeki form grafiğini toparlayarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bursaspor’da teknik direktör değişikliği

Son üç maçını kaybeden Bursaspor, yaşanan kötü gidişatın ardından antrenör Nenad Markovic ile yollarını ayırmış ve takımın başına Ahmet Çakı’yı getirmişti. Yeni teknik direktörle çıkış arayan Bursaspor, sahasında önemli bir sınav verecek.

Avrupa kupasında güçlü performans

FIBA Europe Kupası C Grubu’nda bu hafta içinde konuk ettiği AEK Larnaca’yı 101-58 gibi farklı bir skorla geçen Petkimspor, grup liderliğini sürdürmüş ve Avrupa arenasında da dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.

Ligde ve Avrupa’da üst düzey hedeflere sahip Petkimspor, Bursaspor karşısında da galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.