Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, ilçelerin turizm potansiyeli, eğitim ve spor yatırımları ile tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

İlk durak Sarıgöl oldu

Ziyaretlerin ilk durağı Sarıgöl oldu. CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Komisyon Başkanı Lütfi Akdağ ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Kubilay Çetin Bozer öncülüğündeki heyet, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz’i makamında ziyaret etti. Akdeniz, ilçenin özellikle üzüm başta olmak üzere tarım potansiyelinin yanı sıra turistik ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Ardından heyet, üzüm bağları ve turistik bölgelerde incelemelerde bulundu.

Alaşehir’de tarihi yapılar gezildi

Programın ikinci durağı Alaşehir oldu. Komisyon üyeleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile bir araya gelerek ilçedeki turizm ve eğitim projeleri hakkında bilgi aldı. Heyet, Philadelphia Antik Kenti, Kurşunlu Han, St. Jean Kilisesi ve Bakkal Şükrü Konağı gibi önemli tarihi yapıları gezerek yerinde değerlendirmelerde bulundu.

“Değerlerimizi geleceğe aktarmak istiyoruz”

Komisyon Başkanı Lütfi Akdağ, ziyaretlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Manisa’nın ilçeleri, sahip oldukları tarihi ve kültürel değerlerle, tarım ve turizm potansiyeliyle büyük bir zenginlik barındırıyor. Bizler de bu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Eğitim ve spor tesislerindeki çalışmaları da takip ederek gençlerimizin daha iyi imkânlara kavuşması için katkı sağlamayı hedefliyoruz.”