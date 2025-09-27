Olay, Salihli’nin Kurşunlu Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Çam ağacına tırmanan ve boynundaki tasmanın dala takılması sonucu inemeyen kedi, yaklaşık 2 gün boyunca mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu.

Manisa-106

İtfaiye ekiplerinden hassas müdahale

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden dikkatlice kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, güvenli şekilde doğal ortamına bırakıldı.

Kedi-11

Vatandaşlardan teşekkür

Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve dikkatli müdahalesi için teşekkür etti.

Kaynak: İHA