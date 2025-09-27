Olay, Salihli’nin Kurşunlu Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Çam ağacına tırmanan ve boynundaki tasmanın dala takılması sonucu inemeyen kedi, yaklaşık 2 gün boyunca mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu.

İtfaiye ekiplerinden hassas müdahale

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden dikkatlice kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, güvenli şekilde doğal ortamına bırakıldı.

Vatandaşlardan teşekkür

Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve dikkatli müdahalesi için teşekkür etti.