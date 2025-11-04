Farklı baskı türlerinin değerleri ise şu şekilde:

Yeni serinin lansmanı Fransa’da büyük heyecan uyandırdı. Koleksiyon tutkunları, Monnaie de Paris binası önünde gece yarısından itibaren sıraya girdi. Koleksiyoncu Joaquim, sabahın erken saatlerinde geldiğini belirterek, "Sabah 3’te yola çıktım ve ilk alanlardan biri oldum. Bu para yalnızca bir koleksiyon ürünü değil, aynı zamanda tarihin bir parçası" dedi. Notre-Dame yangını, Fransa tarihinin derin izler bırakan felaketlerinden biriydi. Yeni 2 euroluk madeni paralar, bu trajedinin ardından gelen yeniden doğuşun simgesi haline geldi. Fransızlar için artık bu küçük madeni para, ulusal gururun, dayanıklılığın ve kültürel mirasın bir hatırası olarak değerlendiriliyor.