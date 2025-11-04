Son Mühür - Fransa’nın ulusal darphanesi Monnaie de Paris, tarihi Notre-Dame de Paris Katedrali’nin cephesini tasarladığı yeni madeni paraları piyasaya sundu. Artı33’te yer alan habere göre, 2019’daki büyük yangının ardından beş yılı aşkın süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden açılan katedral, artık para üzerinde de sembolize edildi.
Piyasada 500 euro'ya satıyor
Monnaie de Paris Başkanı Marc Schwartz, yeni para serisiyle ilgili olarak, "Notre-Dame yangını hepimizi derinden etkiledi. Bu para, hem kültürel mirasın yeniden doğuşunu hem de emeği geçen yüzlerce zanaatkârı onurlandırıyor" dedi. Gironde bölgesindeki Pessac fabrikasında basılan paralar, Banque de France aracılığıyla ülke genelinde dolaşıma sunuldu. Normal versiyonu yalnızca 2 euro (yaklaşık 97 TL) değerindeyken, sınırlı sayıda üretilen koleksiyon baskıları koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekiyor.
Farklı baskı türlerinin değerleri ise şu şekilde:
- Belle épreuve (özel baskı): Başlangıç fiyatı 12 euro
- Haute qualité (üst kalite baskı): Başlangıç fiyatı 25 euro
- Koleksiyon piyasasındaki güncel değer: 300–500 euro (yaklaşık 15.000–24.000 TL)
- Sadece 15 bin adet üretilen bu özel paralar, kısa sürede tükenmiş durumda. Uzmanlar, ilerleyen dönemde fiyatların daha da yükselmesini öngörüyor.
Gece yarısı kuyruğa girdiler
Yeni serinin lansmanı Fransa’da büyük heyecan uyandırdı. Koleksiyon tutkunları, Monnaie de Paris binası önünde gece yarısından itibaren sıraya girdi. Koleksiyoncu Joaquim, sabahın erken saatlerinde geldiğini belirterek, "Sabah 3’te yola çıktım ve ilk alanlardan biri oldum. Bu para yalnızca bir koleksiyon ürünü değil, aynı zamanda tarihin bir parçası" dedi. Notre-Dame yangını, Fransa tarihinin derin izler bırakan felaketlerinden biriydi. Yeni 2 euroluk madeni paralar, bu trajedinin ardından gelen yeniden doğuşun simgesi haline geldi. Fransızlar için artık bu küçük madeni para, ulusal gururun, dayanıklılığın ve kültürel mirasın bir hatırası olarak değerlendiriliyor.