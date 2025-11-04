Son Mühür - Bugün açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birçok vergi, harç ve ceza ücretine zam gelirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de artacak. Geçen yıl 400 TL’den 570 TL’ye yükseltilen ÖİV, yeni yılda yeniden zamlanacak. Vergideki artış tutarının ay sonunda yayımlanacak Resmî Gazete’de ilan edilmesi bekleniyor. 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı uygulanırsa, ÖİV 2026’da 715 TL’ye çıkacak.

715 TL’lik ücret, faturalı veya faturasız fark etmeksizin tüm yeni hat abonelerinden alınacak. Operatörler, bu tutarın 12 eşit taksitte faturalara yansıtılmasını sağlayacak. Başka bir deyişle, yeni yılda 715 TL’ye çıkması beklenen vergi, yeni hat sahibi olan herkesin bir yıl boyunca aylık 59,5 TL ödemesine neden olacak.

İnternet abonelikleri ve mobil hatlarda geçerli olacak