Son Mühür - Bugün açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birçok vergi, harç ve ceza ücretine zam gelirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de artacak. Geçen yıl 400 TL’den 570 TL’ye yükseltilen ÖİV, yeni yılda yeniden zamlanacak. Vergideki artış tutarının ay sonunda yayımlanacak Resmî Gazete’de ilan edilmesi bekleniyor. 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı uygulanırsa, ÖİV 2026’da 715 TL’ye çıkacak.
Ayda 59,5 TL kesilecek
715 TL’lik ücret, faturalı veya faturasız fark etmeksizin tüm yeni hat abonelerinden alınacak. Operatörler, bu tutarın 12 eşit taksitte faturalara yansıtılmasını sağlayacak. Başka bir deyişle, yeni yılda 715 TL’ye çıkması beklenen vergi, yeni hat sahibi olan herkesin bir yıl boyunca aylık 59,5 TL ödemesine neden olacak.
İnternet abonelikleri ve mobil hatlarda geçerli olacak
Bu harcamanın yanı sıra, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 10 olarak belirlenen ÖİV, mobil hat sahipleri ve evde internet kullanan abonelerden tahsil edilmeye devam edecek. Yeni yıldaki artışla birlikte, internet aboneleri ve mobil hat kullanıcıları, faturalarında uygulanacak yüzde 10’luk Özel İletişim Vergisi kesintisini daha yüksek bir tutar üzerinden ödemek zorunda kalacak.
Resmî Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında Özel İletişim Vergisi uygulamasında:
a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,
d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,
3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.