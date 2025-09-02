Son Mühür - Zam furyası sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Coca-Cola grubuna ait ürünlere zam yapıldığını duyurdu.

Yeni fiyatı belli oldu

Zamlı fiyat tarifeleri 2 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2 Eylül itibarıyla Coca-Cola ürünlerinde yeni bir zam daha uygulanacak. 2,5 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite çeşitleri 80 TL, 2 litre olanlar 70 TL, 1,5 litrelik çeşitler ise 60 TL olacak” dedi. Daha önce Nisan ayında da zam yapılmış ve 2,5 litrelik ürünün fiyatı 70 liraya yükseltilmişti.