Son Mühür - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEDAŞ ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açıldı.

Arıza ihbarı yapılabilecek

TEDAŞ’ın verdiği bilgilere göre, vatandaşlar artık elektrik kesintileri, genel arızalar ve sokak aydınlatmalarındaki sorunları e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde bildirebilecek. İlk olarak 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla yalnızca sokak lambası arızalarını bildirmek üzere hayata geçirilen sistem, 2023'te yapılan kapsamlı güncellemeyle elektrik kesintileri ve diğer arızaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bugüne kadar 700 binden fazla kişi tarafından indirilen uygulama aracılığıyla yaklaşık 2 milyon ihbar çözüme ulaştırıldı. Uygulama; App Store (iOS), Google Play (Android) ve Huawei App Gallery üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.