Son Mühür- Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması yönündeki başvuruyu esastan reddetti. Kararın ardından CHP’li Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“Görevimizin başındayız”

Tekin, davanın reddedilmesi sonrası yaptığı paylaşımda, “Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık zor günlerde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Tekin, Çağrı Heyeti’nin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, “Görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur” dedi.

“Önceliğimiz birlik ve beraberlik”

Tekin, açıklamasında partide yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini belirterek, “Görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bizim işimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; partimizin içindeki ayrılıkları, kırgınlıkları onarmaktır” ifadelerini kullandı.

“Geçmişimiz geleceğimizin teminatı”

Kirli medya algılarına karşı birlik mesajı veren Tekin, “Biz partimizin birliğine odaklandık. Sabırla ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişimiz, geleceğimizin teminatıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.