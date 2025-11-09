Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma Kocaeli Stadı’nda saat 17.00’de başladı ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetiliyor. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlandı.

İlk 11’ler

Kocaelispor sahaya şu kadro ile çıktı: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.

Galatasaray’ın ilk 11’i ise Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi ve Osimhen olarak belirlendi.

İlk yarıda Kocaelispor tehlikeli anlar yarattı

Maçın başından itibaren Kocaelispor etkili ataklar geliştirdi. 4. dakikada Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşu az farkla auta gitti. 14. dakikada Tayfur, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ancak Uğurcan kritik bir kurtarış yaptı. Galatasaray ise Sane ve Icardi ile hızlı ataklar denedi fakat kaleyi etkili şekilde tehdit edemedi. 28. dakikada Osimhen sarı kart gördü.

Kocaelispor öne geçti

45. dakikada Daniel Agyei, Galatasaray savunmasını çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu kaleye gönderdi. Kocaelispor böylece ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Galatasaray baskısı

İkinci yarıda Galatasaray, oyuna Roland Sallai, Eren Elmalı ve Gabriel Sara gibi isimleri dahil ederek baskı kurmaya çalıştı. 49. dakikada Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu kaleci Jovanovic kurtardı. 66. dakikada Osimhen’in şutunu savunma çizgiden çıkardı. 83. dakikada ise Victor Osimhen, Sallai’nin ortasında Barış’ın indirdiği topu ağlara gönderdi ve Galatasaray beraberliği sağladı. Ancak 87. dakikada Galatasaray’ın bulduğu bir gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Son dakikalar ve oyuncu değişiklikleri

90. dakikada Kocaelispor’da Daniel Agyei yerini Syrota’ya bırakırken, Galatasaray’da Kaan Ayhan Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil oldu. Maç, Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray, deplasmanda aradığı skoru elde edemedi ve ligde puan kaybı yaşadı. Kocaelispor ise evinde kritik bir galibiyet alarak haftayı üç puanla kapattı.