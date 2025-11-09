Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum deposunda meydana gelen ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen iki çocuk işçinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

CİMER’e şikayet edilmişti, işlem yapılmadı

Facianın yaşandığı iş yerinin daha önce CİMER’e şikayet edildiği, ancak yetkililer tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

“Holdingci güçlere karşı birleşmeliyiz” eylemi

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen çok sayıda genç, Dilovası’ndaki iş cinayetini protesto etti. “Ölümlerin Nedeni Holdingci Güçler” yazılı pankart açan grup, “İş cinayetleri kader değil, sermayenin sonucu” sloganları attı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın aktardığına göre, eylemde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün ikisi 16 ve 17 yaşında 6 kadın işçi yanarak öldü. Bunun nedeni patronların kar hırsı! Holdingci güçlere karşı birleşmeliyiz.

Holdingci güçlerden hesap sormazsak ölmeye devam edeceğiz. İktidardan hesap sormazsak her gün birimiz ölmeye devam edeceğiz.”

9 genç gözaltına alındı

Eyleme müdahale eden polis ekipleri, “Gençlik Komiteleri” üyesi 9 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haberine göre, gençler hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.