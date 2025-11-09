Son Mühür- Her 340 kişiye bir elektrikli aracın düştüğü Türkiye'de yaklaşık 250 bin EV trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Yaklaşık 15.000 şarj istasyonundan alınan hizmet kadar ev elektriğini kullananların sayısının da yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Düşük tarife nedeniyle avantajlı olan bu uygulama 1 Ocak tarihinden sonra tersine dönebilir.



Avantaj ortadan kalkıyor...



''Evde şarj eskisi gibi avantajlı olmayacak'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Emre Özpeynirci,

EPDK 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni limitleri açıkladı:

Meskenlerde düşük tarifeli elektrik sınırı

5.000 kWh'den 4.000 kWh’e düşüyor.

Bu limitin üzerindeki tüketimler, daha yüksek fiyatlı Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden (SKTT) faturalandırılacak.

Yani kabaca:

Aylık 417 kWh yerine artık 333 kWh’ı geçersen, elektrik tarifen neredeyse 2 katına çıkacak.'' değerlendirmesinde bulundu.



Ne kadar etkileyecek?



''Diyelim haftada 1 kez, 50 kW’lık şarj yapıyorsun, ayda 200 kWh eder. Evdeki diğer tüketimle birlikte 400 kWh’ı kolayca geçersin.'' diyen Emre Özpeynirci,

''Sonuç: Evde şarj artık eskisi kadar avantajlı değil. Hatta neredeyse dışarıdaki AC fiyatına yaklaşacak.

Kısacası, evinde EV şarj eden adeta cezalandırılmış oluyor. Belki de zaten 'yüksek gelir grubudur' diye düşünülüyordu.'' mesajı verdi.



Elektrikli araçların şarj maliyeti ne kadar?



Bir EV'nin tam şarj olması için yaklaşık 50 kWh enerjiye ihtiyaç var. Şarj istasyonlarında 250-350 TL'yi bulan masraf ev elektriği kullanıldığında yarı yarıya azalarak 125-175 TL arasında bir rakama düşüyordu.