Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Tesisteki kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarmıştı. Yangın, bitişikteki bir binanın çatısına da sıçramıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

Skandal paylaşımlar büyük tepki çekti

Facianın ardından “Kocaeli İnfaz Yayın” adlı bir Telegram kanalında yapılan paylaşımlar infial yarattı. D.Y.A. ve B.T. isimli kullanıcıların, yangında hayatını kaybeden işçilerin fotoğraflarını paylaşarak küfür ve hakaret içeren yorumlar yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu kişiler, kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı üslupta yanıt verirken, devlete ve şehitlere yönelik hakaret ifadeleri de kullandılar.

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar tepki gösterdi.