Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da meydana gelen yangın, büyük bir faciaya dönüşmüş; 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve 52 yaşındaki Hanım Gülek hayatını kaybetmişti. Yangında 1’i ağır 7 işçi de yaralanmıştı.

Soruşturma derinleşiyor

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, farklı suç başlıklarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme ve suç delillerini gizleme veya yok etme gibi ağır suçlamalar yer aldı.

11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D., Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından bugün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık şüphelilerin durumunu tek tek değerlendirerek mahkemeye gönderdi.

7 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest

Mahkeme, şüphelilerden K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G.’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden G.B., H.E., G.D. ve aynı isimli diğer Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli ve idari süreç sürüyor

Yangının çıkış sebebi ve ihmallerin olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi. Bölgedeki işçi sendikaları ve aileler gelişmeleri yakından takip ediyor.