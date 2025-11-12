Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım tarihinde altı kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın çıkış sebebiyle ilgili ön rapor hazırlandı. Raporda, etil alkol ve esans karışımı ile parfüm üretimi yapılan tesiste, facianın üretim aşamasında alkolün kazana aktarımı sırasında meydana gelen patlama sonucu çıktığı belirtildi. Uzmanlar, patlamanın tetikleyicisini ise statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma olarak belirledi.

Altı can toprağa verildi, Sekiz yaralının tedavisi sürüyor

Mimar Sinan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilmişti. İtfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) isimli altı kişi hayatını kaybetti. Yaralanan biri ağır toplam yedi kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden altı kişi, memleketlerinde toprağa verilirken, yaralıların hastanelerdeki tedavileri hassasiyetle takip edilmeye devam ediyor.

Bakanlık ve belediyeden görevden almalar: Yedi kamu görevlisi açığa alındı

Yaşanan elim facianın ardından denetim ve idari süreçlerdeki ihmal iddiaları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü ve Yardımcısı, Gebze SGK Merkezi Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü dahil olmak üzere toplam yedi kamu personelinin görevlerinden açığa alındığı bildirildi.

Dilovası Belediyesi de kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile birlikte üç zabıta memuru (Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan) olmak üzere, toplam beş belediye görevlisi de açığa alındı.

Soruşturmada yedi tutuklama kararı çıktı

Olayla ilgili genişletilen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan on bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Ayrıca Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın diğer dört şüphelisi (G.B., H.E., Ö.A. ve G.D.) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.