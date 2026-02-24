Türk Telekom bilanço tarihi merakla beklenirken, yılın ilk dokuz ayında güçlü büyüme rakamları yakalayan şirketin son çeyrek performansı da yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki TTKOM bilanço tarihi ne zaman, şirketin finansal görünümü nasıl şekilleniyor? İşte tüm detaylar...

Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi açıklandı

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal raporlarını 4 Mart 2026 tarihinde kamuyla paylaşmayı planladığını bildirdi. Yatırımcılar bu tarihte şirketin yıllık gelir, net kâr, FAVÖK ve borçluluk gibi temel göstergelerine ulaşabilecek.

Türk Telekom 9 aylık finansal performansı nasıl?

Türk Telekom, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde oldukça güçlü bir tablo ortaya koydu. Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 69 artarak 21,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Konsolide satış gelirleri ise yüzde 14 büyümeyle 165,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK tarafında da dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı yüzde 26 artışla 69,5 milyar TL'ye çıktı. 3. çeyrek sonu itibarıyla net borç ise 56,9 milyar TL düzeyinde bulunuyor.

Türk Telekom'un sabit hat imtiyaz sözleşmesi uzatıldı

Türk Telekom için 2025 yılının en kritik gelişmelerinden biri sabit hat imtiyaz sözleşmesinin uzatılması oldu. Şirketin imtiyaz süresi 28 Şubat 2050 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın muhasebe etkisinin 4. çeyrek finansal tablolarına yansıması bekleniyor.

Söz konusu uzatma, hem şirketin uzun vadeli stratejik planları hem de Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Yatırımcılar 4 Mart'ta açıklanacak bilançoda bu anlaşmanın finansal etkilerini de yakından takip edecek.

Türk Telekom hisse fiyatı ne durumda?

TTKOM hissesi, bilanço tarihinin açıklandığı 18 Şubat günü yüzde 0,3 düşüşle 72,65 TL seviyesinden kapanış yaptı. Şirketin 9 aylık dönemdeki güçlü finansal performansı ve imtiyaz sözleşmesi uzatması gibi stratejik gelişmeler, hisse üzerinde orta ve uzun vadeli beklentileri destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.