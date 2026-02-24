Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı yatırımcısını üzen bir performansla kapatan BIST 100 endeksi yeni haftaya alış ağırlıklı başladı. Yüzde 0,92 artışla 14.061,71 puandan günü tamamlayan Borsa İstanbul'da bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2.23'ü buldu.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.36 düşüşle 14.011 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Yapay zekada Anthropıc depremi...



ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası gümrük vergisi kaosu Nasdaq ve SP500'ü yüzde 1 düşürdü. "Yapay zeka yazılımı bitiriyor" paniğinin de etkisiyle Anthropic'in yeni uygulamasını duyurmasının ardından IBM yüzde 13, Microsoft ise yüzde 3 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.183 dolardan, gram altın 7.309 TL'den,

gümüş 88.44 dolardan,

Brent petrol 72.04 dolardan

Bitcoin 62.990 dolardan işlem görüyor.