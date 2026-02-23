Son Mühür- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 129,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira olmuş, haftayı da 13.934,06 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.13'lük yükselişle 14.092 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalar, ABD'de Başkan Trump'ın Nisan ayından bu yana uygulamaya soktuğu bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle haftaya karışık başladı.

Yatırımcıların odağında teknoloji devi Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı finansal açıklamalar var.

Çin ve Japon borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,5 arttı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.158 dolardan, gram altın 7.271 TL'den,

gümüş 87.04 dolardan,

Brent petrol 71.02 dolardan ve

Bitcoin 65.167 dolardan alıcı buluyor.