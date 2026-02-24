SPK'nın 12 Şubat 2026'da onay verdiği Empa Elektronik halka arzında talep toplama süreci 19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki EMPAE hisseleri ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte KAP'a bildirilen tarih ve tüm detaylar.

EMPAE borsa işlem tarihi ne zaman?

KAP'a yapılan bildirime göre EMPAE payları 26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Hisselerin baz fiyatı 22 TL olarak belirlendi. Paylar "EMPAE.E" koduyla sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek. İlgili hisse için maksimum emir değeri ise 1 milyon TL ile sınırlandırıldı.

Empa Elektronik halka arz sonuçları nasıl oldu?

Empa Elektronik halka arzına toplamda 1.134.537 yatırımcı katıldı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda birim pay fiyatı 22 TL'den belirlendi. Halka arz edilen 38 milyon TL nominal değerli paylar üzerinden toplam büyüklük 836 milyon TL olarak gerçekleşti. Bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı, kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 16 katı oranında talep geldi.

Empa Elektronik ne iş yapıyor?

Empa Elektronik, 1989 yılında İstanbul'da kurulan ve elektronik bileşen tedariki alanında faaliyet gösteren köklü bir teknoloji şirketi. Yarı iletkenler, güç elektroniği ve elektromekanik bileşenlerin pazarlama, satış ve lojistik süreçlerini yürüten firma, Türkiye'nin ilk TSE standartlı yerli bilgisayarını üreten şirket unvanını taşıyor.

Şirket günümüzde savunma sanayinden e-mobiliteye, akıllı enerji sistemlerinden LED aydınlatmaya kadar geniş bir sektörel yelpazede teknoloji ortaklığı sunuyor. Bünyesindeki Ar-Ge merkezi aracılığıyla yapay zeka, IoT ve gömülü sistemler üzerine yenilikçi çözümler geliştiren Empa, aynı zamanda yerli otomobil TOGG'un teknoloji tedarikçileri arasında yer alıyor. Macaristan'daki ofisinin ardından Almanya ve ABD'de de yapılanmasını genişletmeyi hedefleyen şirket, küresel teknoloji trendlerini Türkiye'ye taşıma vizyonuyla hareket ediyor.