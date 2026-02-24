Şubat ayı itibarıyla ekonomi yönetimi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredisi paketi üzerindeki teknik çalışmalarını hızlandırdı. Piyasada fiyat dengesini bozmadan konut arzını artırmayı hedefleyen bu düzenleme, sadece 'ilk kez' ev alacak vatandaşları kapsayacak şekilde kurgulanıyor. Mevcut banka faizlerinin çok altında bir oranla, yüzde 1.20 sabit faiz fırsatı sunacak olan kampanya, enflasyon karşısında vatandaşın elini güçlendirecek. Meclis onayının ardından başvuruların resmen başlaması öngörülüyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılının ilk çeyreğinde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında gelen düşük faizli kredi için takvim yavaş yavaş belirginleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve OVP hedefleri doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik altyapısı hazırlanan paketin, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Kampanyanın resmen ilan edilmesi ve Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank gibi kamu bankaları öncülüğünde başvuruların alınmaya başlanması için ise yılın ikinci yarısı işaret ediliyor. Bakanlık ve BDDK'nın teknik çalışmalarını tamamlamasının hemen ardından net takvim kamuoyu ile paylaşılacak.

VADE SEÇENEĞİ VE KREDİ LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede faiz oranı yüzde 1.20 olarak planlanıyor. Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak olan sistemde vade süresi ise tam 180 ay (15 yıl) olacak.

Ayrıca kredi limitlerinde de güncellemeye gidiliyor. Mevcut durumda 2 milyon TL üzerinde kredi kullanamayan vatandaşlar için bir limit artışı düzenlemesi de pakette yer alacak. Böylece vatandaşlar uygun taksitlerle ödeme imkanına kavuşacak.

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyanın en önemli şartı 'ilk kez ev sahibi olmak' olarak belirlendi. Düzenlemeden sadece dar ve orta gelir grubundaki, üzerine kayıtlı evi olmayan yurttaşlar faydalanabilecek. Finansal İstikrar Komitesi'nin üzerinde çalıştığı bu model, Mortgage benzeri bir sistemle uzun vadeli ve düşük faizli ödeme kolaylığı sağlayacak. Ayrıca BDDK'nın yapacağı düzenleme ile konut kredilerinde risk ağırlığının düşürülmesi ve bankaların kredi verme iştahının artırılması hedefleniyor.