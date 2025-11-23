Son Mühür - Son yıllarda üretim stratejisini farklı dünya pazarlarına kaydıran Koç Holding, amiral gemisi Arçelik aracılığıyla Asya ülkelerinde önemli yatırımlar yaptı. Arçelik, buzdolabı üretimi için Tayland’da kurduğu fabrikayı yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda kapatma kararı aldı ve yapılan açıklamada fabrikanın faaliyetlerine 1 Aralık 2025 itibarıyla son verileceği belirtildi.

Ödemeler eksiksiz şekilde yapılacak

Arçelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, üretim tesisinde çalışan 411 kişinin iş akdinin sonlandırılacağını ve personele ödenecek kıdem tazminatı ile ihbar süresi ücretlerinin yaklaşık 3 milyon dolar tutarında olacağını duyurdu. KAP'tan yapılan açıklama KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır.”