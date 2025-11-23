Son Mühür- Yhteishyvä’nın aktardığına göre Karttunen’in geliştirdiği pizza muffinler, ocak ayında Finlandiya’nın büyük perakete zincirlerinden S-Group’un dondurulmuş ürün reyonlarında satışa çıktı. Karttunen, kendi işini kurma sürecinin düşündüğünden çok daha sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Yarışmadan raflara uzanan yol

Genç girişimcinin çıkış noktası, S-Group tarafından düzenlenen bir tarif yarışmasını kazanmasıyla şekillendi. Yarışma sayesinde ürününü doğrudan raflara çıkarma fırsatı yakalayan Karttunen, altı ay süren yoğun geliştirme programına katılarak profesyonel ürün yönetimi konusunda önemli deneyimler edindi. İki popüler atıştırmalığın birleşimi olarak tasarlanan pizza muffinler kısa sürede geniş bir ilgi gördü. S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün tüketiciler tarafından hızlı şekilde benimsendiğini belirtti.

Satışlar kısa sürede yükseldi

Karttunen, ürününün bu kadar hızlı bir başarı elde edeceğini başlangıçta öngörmediğini söyledi. Bugün ise yeni tatlar üzerinde çalışıyor ve ürün çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor.

Aralık ayında yeni zirve beklentisi

İlk satış patlaması zamanla normale dönse de Karttunen, Finlandiya’da dondurulmuş pizzaların en çok tüketildiği ay olan Aralık döneminde pizza muffin satışlarının yeniden zirve yapmasını bekliyor.