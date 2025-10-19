Son Mühür / Yiğit Uzun- Koç Holding, likidite yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli finansman olanaklarını artırmak amacıyla uluslararası finans devleriyle yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, holdingin 600 milyon dolara kadar kullanılabilecek bir kredi sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.

Anlaşma kapsamında krediyi sağlayacak bankalar arasında Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank Middle East Limited, ING Bank N.V. (Dublin Branch), JPMorgan Chase Bank (London Branch), MUFG Bank Ltd., Société Générale ve Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited yer alıyor.

Kredi, masraf ve komisyonlar hariç olmak üzere SOFR + yüzde 1,95 faiz oranıyla kullanılabilecek.

5 yıl vadeli, 2,5 yıl geri ödemesiz

Koç Holding’in açıklamasına göre, kredi tutarının 6 ay içerisinde kademeli olarak kullanılması planlanıyor. Anlaşma koşullarına göre, kredi ilk 2,5 yıl boyunca geri ödemesiz olacak. Bu sürenin ardından borç, 6 eşit taksitte ve 6 ayda bir ödemeli şekilde toplam 5 yıl vadeli olarak yapılandırılacak.

Holding yetkilileri, anlaşmanın grubun uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini pekiştirdiğini ve finansal dayanıklılığını artıracağını vurguladı.