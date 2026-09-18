Son Mühür- Sanal forex yatırımı vaadiyle binlerce insanı tuzaklarına düşüren uluslararası dolandırıcılık ağına nihai darbe indirildi. Devletin istihbarat ve güvenlik mekanizmaları aylar süren teknik takibin ardından devasa bir baskınla çetenin belini kırdı. Millî İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon, Interpol’ün de katkısıyla küresel bir boyuta taşındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber ve Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, sabaha karşı belirlenen adresleri çembere aldı. Baskınlarda tam 174 şüpheli kelepçelendi.

Finans maskeli 40 ayrı çağrı merkezi

Polisin titizlikle yürüttüğü saha taraması, organize yapının devasa boyutunu göstermiş oldu. Yapılan tespitlerde 25 farklı paravan şirkete bağlı çalışan 40 ayrı çağrı merkezi ve finans birimi deşifre edildi.

Bu merkezlerde hem yerli hem de yabancı uyruklu kişilerin görev aldığı belgelendi. Tam mesai saati başladığı anda düğmeye basıldı. Karşılarında polisi bulan şüpheliler neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya vakit bulamadılar.

1,5 milyarlık dev servete tek hamlede kilit

Operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı. Çetenin haksız kazançla elde ettiği muazzam servete de el konuldu.

Mali Tablo Ağır: Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar TL'yi bulan mal varlığı geçici olarak donduruldu.

Lüks Araçlar ve Mülkler: Şebekeye ait 80 lüks araca ve 12 gayrimenkule el konuldu.

Dijital Paralar Kilitlendi: Bütün banka hesapları, şirket varlıkları ve kripto cüzdanlar anında bloke edildi.

Soruşturma sınır ötesine uzanıyor

İçişleri Bakanlığı, vatandaşın cebine göz diken hiçbir dolandırıcılık odağına göz açtırılmayacağını kesin bir dille bildirdi. MİT ve emniyet birimlerinin ortaklaşa çökerttiği bu dev çetenin uluslararası bağlantılarına dair incelemeler derinleştiriliyor. Sorgusu devam eden 174 şüphelinin adli süreçleri sürüyor.