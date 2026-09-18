Son Mühür- Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, Süper Lig'deki başarısını UEFA Avrupa Kupası maçlarına da taşıyan bir perfomansa imza atıı.

Fransa'nın köklü kulübü Marsilya'yı 4-1'lik skor ve ezici bir oyunla yenme başarısını gösteren siyah beyazlı oyuncuların formalarındaki bir detay sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Aralarında Tera'nın da olduğu tasfiye süreci...



Borsa'da yaşanan sert düşüş ve fonların likidite sorunu nedeniyle yaşanan kaos ekonomi kurmaylarını harekete geçirmiş, SPK aralarında Tera'nın da bulunduğu beş şirketi tasfiye sürecine soktuğunu duyurmuştu.



Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezman hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu sürece denk gelen Beşiktaş-Marsilya maçında sırt sponsoru Tera'nın yer almamasına yönelik kafa karışıklığını gideren isim spor gazetecisi Hüseyin Özkök oldu.

''Bilmeden fikir sahibi olmak böyle bir şey'' vurgusunda bulunan Özkök,

''Bir yayın organında gördüm. Şöyle yazmışlar.

"Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına forma sırtında sponsor adı olmadan çıktı. Tera yazısının yerini futbolcuların isimleri aldı."

Burada son borsa olaylarında adı geçen Tera nedeniyle reklamı kulübün kaldırdığını sanıyorlar.

Umarım bu yazdığımı görüp doğrusunu öğrenirler.

Avrupa kupaları lig aşamasından itibaren takımlar sadece formanın sol kolunda ve göğüs kısmında sponsor ismi taşıyabilirler. İsimler ise sırtta yazılı olmalıdır.

(UEFA Avrupa kupaları regülasyonu madde43)'' hatırlatmasında bulunarak, Beşiktaş formalarında neden tera yazısı yoktu sorularına açıklık getirdi.