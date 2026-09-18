Son Mühür- Özgür Çelik yönetimindeki CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin liderliğindeki heyetin görevine son verildi.

“Durum ve koşulların değiştiği” gerekçesiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirleri kaldırmasının ardından Tekin'in CHP içindeki pozisyonu merak konusu oldu.

Ben görevimin başındayım...



Mahkeme kararına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinin başında olmaya devam edeceği mesajını veren Gürsel Tekin,

Bengü Türk TV'ye yaptığı açıklamada,

''tedbir kararının kaldırılmasıyla tedbiren yürüttüğü görevin sona erdiğini, ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisini daha sonra il başkanı olarak ataması nedeniyle görevinin “atanmış” sıfatıyla devam ettiğini söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararıyla görevi devam eden Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel'i getirmek istediğine dair iddialar kulislerde konuşulmuştu.

Gürsel Tekin'in görevini sona erdiren mahkeme kararının ardından Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan manidar bir mesaj geldi.

Her eşyanın bir ömrü vardır...



Gürsel Tekin ismini anmadan,

''Her eşyanın bir kullanım ömrü oluyor haliyle...'' mesajı atan Günaydın'a Tekin'in cevabı sert oldu.

Günaydın'a, ''Seni gidi Zoom’cu Gökhan Günaydın…'' sözleriyle seslenen Tekin,

“Her eşyanın bir kullanım ömrü oluyor” demişsin.

Biz bu parti için gerektiğinde eşya da oluruz, yük de taşırız. Çünkü bizim meselemiz koltuk değil, Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Ama siz Zoom’cular; birilerinin koltuk değneği olmayı, kapalı kapılar ardında hesap yapmayı ve sonra da çıkıp CHP’lilere laf atmayı siyaset sanıyorsunuz.

Aziz İhsan Aktaş ve 76 itirafçı isimlerle ve CHP’ye ihanet edenlerle yol yürüyenlerin, bugün bizlere “eşya” demesi gerçekten manidar.

Bizim raf ömrümüz bitebilir; CHP’ye bağlılığımız bitmez.

O yüzden eşya üzerinden laf yetiştirmeden önce aynaya bak Zoom’cu'' ifadesiyle tepkisini dile getirdi.