Son Mühür- İstanbul’da sabah saatlerinde magazin, sanat ve spor dünyasından tanınan isimlere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten adli makamların 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Baskınlarda 15 kişi yakalanarak jandarmaya götürülürken, dosyada adı geçen diğer 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı bulunuyor.

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir." ifadelerine yer verdi.