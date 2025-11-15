Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü İzmir’de düzenlenen resmi törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki programda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“KKTC, özgürlük mücadelesinin gururudur”

Törende konuşan KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı ve Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağındaki şehitler için Allah’tan rahmet diledi.

KKTC’nin kuruluşunun, Kıbrıs Türk halkının yıllara yayılan özgürlük ve varoluş mücadelesinin sonucu olduğunu vurgulayan Davulcu, her türlü yokluk ve baskıya rağmen Kıbrıs Türklerinin geleceğe olan inancını kaybetmediğini söyledi.

“Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir devlet yapısına kavuştu”

Davulcu, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve Türkiye’nin desteği sayesinde KKTC’nin bugün güçlü bir devlet yapısına ve yerleşmiş demokrasi kültürüne sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “KKTC, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine bağlı, özellikle yükseköğrenim, tarım ve hizmet sektörlerinde önemli başarılar elde eden bir ülke konumundadır. Bu gelişmeler, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve varlığının dünya kamuoyunda giderek daha fazla tanınmasının göstergesidir. Anavatan Türkiye, her dönemde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için çabalarını sürdürmektedir.”

Davulcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrıların da çok değerli olduğunu söyledi.