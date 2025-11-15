Son Mühür- Çiğli Belediyesi’nde Sosyal Denge Tazminatının ödenmemesi ve memurların farklı müdürlüklere kaydırılmasıyla başlayan kriz sürüyor. Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yaşanan uygulamaları sert sözlerle eleştirerek, belediyedeki keyfi görevlendirmelerin çalışma barışını zedelediğini ve hukuksuz bir uygulama olduğunu vurguladı.

"CEZALANDIRMA HIRSI İLE YÖNETİLİYOR"

ERDAĞ, son günlerde belediyede yaşanan keyfi görevlendirmelerin, çalışma barışını tamamen bozduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sosyal Denge Tazminatını ödememek yetmiyormuş gibi, şimdi de faşizan bir anlayışla memur sürgünlerine başlanmıştır. Akıl almaz uygulamalarla karşı karşıyayız. Mali İşlerde görevli memur, hiçbir gerekçe olmadan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gönderiliyor; Mali İşlere ise kadrosu ‘güvenlik’ olan personel görevlendiriliyor. Bu tablo liyakatle değil, cezalandırma hırsıyla yönetildiğinin en açık göstergesidir.”

"KURGULANMIŞ BİR OYUN"

Belediye Başkan Yardımcısıyla dün yaptığı görüşmede kendisine işe gelmeme iddiasının sürgün gerekçesi olarak sunulduğunu ancak bunun tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Erdağ, "“İşe gelmediği söylenen arkadaşımız her gün işinin başındadır. Sürgün gerekçesi gerçek dışıdır. Bu, bazı başkan yardımcılarının kişisel hesaplarına dayanan tamamen kurgulanmış bir oyundur" şeklinde konuştu.

"USULSÜZLÜKLER SORGULANMALIDIR"

Adalet kavramının hatırlatılması gerektiğini belirten Erdağ, “Madem adaletten söz ediyoruz, o zaman maaş alıp işe gelmeyenleri, yetkisi olmadığı halde evraklara imza atanları konuşalım. Emekçileri hedef alan sürgün politikaları değil, bu usulsüzlükler sorgulanmalıdır" dedi.

MÜCADELE VURGUSU

Tüm emekçilerin yanında olduklarını ve bu hukuksuzluğa karşı mücadeleyi büyüteceklerini söyleyen Erdağ,“ Çiğli Belediyesi’nde yaşanan bu uygulamalar ne sosyal belediyeciliğe ne de kamu vicdanına sığar. Tüm Yerel Sen olarak, emekçilerin haklarını savunmak için her türlü demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.