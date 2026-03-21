

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularındaki bir denizaltıdan çok sayıda füze fırlatıldı" şeklindeki iddialar, kamuoyunda kısa süreli tedirginliğe yol açtı. İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen dezenformasyon içerikli olduğunu duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerin iddia edilen bölgeyle bir ilgisinin bulunmadığı kesinleşti.

Karasularımızda herhangi bir askeri hareketlilik söz konusu değil

Resmi makamlar tarafından yapılan teknik incelemeler, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’nin egemenlik alanındaki deniz sınırlarında herhangi bir füze atışı ya da olağan dışı askeri hareketliliğin gerçekleşmediğini ortaya koydu. DMM, bölgedeki radar ve takip sistemlerinden alınan veriler doğrultusunda, karasularımızda güvenlik protokollerini ihlal edecek bir durumun yaşanmadığını belirterek spekülasyonların önüne geçti.

Görüntülerin adresi uluslararası sular olarak tespit edildi

Paylaşılan videolardaki atış görüntülerini titizlikle analiz eden uzmanlar, bahse konu askeri faaliyetin lokasyonunu belirledi. Yapılan açıklamada, füze atışlarının iddia edildiği gibi KKTC açıklarında değil, uluslararası sularda gerçekleştirilen faaliyetlere ait olduğu tespit edildi. Manipülasyon amacı taşıyan bu tür paylaşımların, bağlamından koparılarak bölgedeki istikrarı hedef aldığı vurgulandı.

Resmi makamlardan kamuoyuna "İtibar etmeyin" çağrısı

Milli güvenlik ve kamu düzenini korumak adına yapılan açıklamada, vatandaşların sosyal medyadaki asılsız ve teyit edilmemiş bilgilere karşı dikkatli olmaları istendi. İletişim Başkanlığı, bu tür dezenformasyon faaliyetlerinin bilgi kirliliği oluşturmayı ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını hatırlatarak, yalnızca devletin ilgili birimleri ve resmi kanallar aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğini önemle rica etti.