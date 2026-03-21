Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’ndeki bir camide, ramazan ayında mübarek günlerin ruhuna uygun düşmeyen bir olay yaşandı.

Camide skandal hareketler yaptı

17 yaşındaki Emircan Y., cami içinde küfürlü bir şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak şekilde dans ederek kendi görüntülerini kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki topladı. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

'Pişmanım' açıklaması

Emircan Y.’nin ifadesinde, “Bunu ilk kez yaptım, ne yaptığımın farkında değildim. Bu kadar tepki alacağını düşünmedim, pişmanım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.