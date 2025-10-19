Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün, yeni Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği seçimde, 777 sandık kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08.00’de başladı, akşam 18.00’e kadar sürecek.

Katılım yüzde 29.09’a ulaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, saat 13.00 itibarıyla seçime katılım oranının %29.09 olduğunu açıkladı. Saat 11.00’de bu oran %13.43 olarak kaydedilmişti.

Sekiz aday yarışıyor, biri çekildi

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulasında altısı bağımsız olmak üzere toplam sekiz aday yer alıyor. YSK, dün akşam bağımsız aday Hüseyin Gürlek’in seçimden çekildiğini duyurdu ancak yasa gereği Gürlek’in ismi oy pusulasında yer almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunun alınması gerekiyor. Adaylardan biri bu oranı sağlayamazsa seçim, 26 Ekim Pazar günü ikinci tura kalacak.

Oy pusulasındaki aday sıralaması

Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) Ahmet Boran (Bağımsız) Mehmet Hasgüler (Bağımsız) İbrahim Yazıcı (Bağımsız) Hüseyin Gürlek (Bağımsız) Ersin Tatar (Bağımsız)

Seçmenler için bilgilendirme

Vatandaşlar, oy kullanacakları sandıkları www.ysk.gov.ct.tr veya www.mahkemeler.net adreslerinden öğrenebiliyor. Seçmen kartı ulaşmayan kişiler ise kimlik ibraz ederek oy kullanabiliyor. Engelli seçmenlerin erişimi için de ilçe seçim kurulları tarafından ek tedbirler alındı.

Geçerli oy için tek mühür şartı

Seçmenlerin, oy pusulasında tercih ettikleri adayın altındaki kutuya sadece bir kez “Evet” mührü vurmaları gerekiyor. Birden fazla mühür basılması halinde oy geçersiz sayılacak.

Yasaklar devrede

Bugün saat 19.00’a kadar medya organlarında seçim ve sonuçlarla ilgili haber, yorum veya tahmin yapılması yasak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak, eğlence yerleri kapalı olacak. Sadece yemek servisi yapan lokantalar açık kalabilecek.

Emniyet görevlileri dışında hiç kimse silah taşıyamayacak.

Seçmen ve sandık dağılımı

Lefkoşa: 70.472 seçmen – 249 sandık

Gazimağusa: 54.015 seçmen – 193 sandık

Girne: 49.665 seçmen – 167 sandık

Güzelyurt: 15.334 seçmen – 55 sandık

İskele: 21.659 seçmen – 86 sandık

Lefke: 7.168 seçmen – 29 sandık

Toplamda 2.331 sandık görevlisi seçimlerde görev yapıyor.

11. kez sandık başında

Kıbrıs Türk halkı, 1974 Barış Harekâtı’ndan bu yana 11. kez devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. İlk seçim 20 Haziran 1976’da yapılmıştı. 19 Ekim 2025 seçimi ise KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçecek.