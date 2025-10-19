Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün, yeni Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği seçimde, 777 sandık kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08.00’de başladı, akşam 18.00’e kadar sürecek.
Katılım yüzde 29.09’a ulaştı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, saat 13.00 itibarıyla seçime katılım oranının %29.09 olduğunu açıkladı. Saat 11.00’de bu oran %13.43 olarak kaydedilmişti.
Sekiz aday yarışıyor, biri çekildi
KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulasında altısı bağımsız olmak üzere toplam sekiz aday yer alıyor. YSK, dün akşam bağımsız aday Hüseyin Gürlek’in seçimden çekildiğini duyurdu ancak yasa gereği Gürlek’in ismi oy pusulasında yer almaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunun alınması gerekiyor. Adaylardan biri bu oranı sağlayamazsa seçim, 26 Ekim Pazar günü ikinci tura kalacak.
Oy pusulasındaki aday sıralaması
-
Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)
-
Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
-
Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)
-
Ahmet Boran (Bağımsız)
-
Mehmet Hasgüler (Bağımsız)
-
İbrahim Yazıcı (Bağımsız)
-
Hüseyin Gürlek (Bağımsız)
-
Ersin Tatar (Bağımsız)
Seçmenler için bilgilendirme
Vatandaşlar, oy kullanacakları sandıkları www.ysk.gov.ct.tr veya www.mahkemeler.net adreslerinden öğrenebiliyor. Seçmen kartı ulaşmayan kişiler ise kimlik ibraz ederek oy kullanabiliyor. Engelli seçmenlerin erişimi için de ilçe seçim kurulları tarafından ek tedbirler alındı.
Geçerli oy için tek mühür şartı
Seçmenlerin, oy pusulasında tercih ettikleri adayın altındaki kutuya sadece bir kez “Evet” mührü vurmaları gerekiyor. Birden fazla mühür basılması halinde oy geçersiz sayılacak.
Yasaklar devrede
Bugün saat 19.00’a kadar medya organlarında seçim ve sonuçlarla ilgili haber, yorum veya tahmin yapılması yasak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak, eğlence yerleri kapalı olacak. Sadece yemek servisi yapan lokantalar açık kalabilecek.
Emniyet görevlileri dışında hiç kimse silah taşıyamayacak.
Seçmen ve sandık dağılımı
-
Lefkoşa: 70.472 seçmen – 249 sandık
-
Gazimağusa: 54.015 seçmen – 193 sandık
-
Girne: 49.665 seçmen – 167 sandık
-
Güzelyurt: 15.334 seçmen – 55 sandık
-
İskele: 21.659 seçmen – 86 sandık
-
Lefke: 7.168 seçmen – 29 sandık
Toplamda 2.331 sandık görevlisi seçimlerde görev yapıyor.
11. kez sandık başında
Kıbrıs Türk halkı, 1974 Barış Harekâtı’ndan bu yana 11. kez devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. İlk seçim 20 Haziran 1976’da yapılmıştı. 19 Ekim 2025 seçimi ise KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçecek.