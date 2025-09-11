Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde sivil memur ve yüksek mühendis olarak görev yapan 46 yaşındaki Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan ile evde buluşmuştu.

5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürdü

Çıkan tartışmada Kudret Arslan, gelinini 5 yaşındaki kızının gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası Kudret Arslan ile oğlu Barış Arslan, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Kudret Arslan: “Namusumu temizledim”

Kayınpeder Kudret Arslan, savcılıktaki ifadesinde mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktığını ileri sürdü. Evi gelinine vermek istemediğini söyleyen Arslan, “Oğlum hiçbir şey yapmadı. Başak’ı oğlumu aldattığı için öldürdüm. Bir anlık gözüm döndü, namusumu temizledim” dedi.

Arslan ayrıca cinayet öncesinde gelininin babası Cemal Gürkan’la da mal paylaşımı konusunda tartıştığını aktardı.

Ailenin avukatı: “Sapkın bir zihniyetin sonucu”

Başak Gürkan Arslan’ın ailesinin avukatı Alperen Bektaş, çiftin anlaşmalı boşanma aşamasında olduğunu ve duruşmaya sadece 14 gün kaldığını söyledi.

Bektaş, “Taraflar arasında herhangi bir tazminat ya da nafaka talebi yoktu. Sadece çocuğun masrafları için 500-600 TL’lik bir nafaka talep edilmişti.

Buna rağmen müvekkilim canice katledildi. Bu, malların kendilerine geçmesi için yapılan iğrenç bir eylemdir ve sapkın bir zihniyetin ürünüdür” dedi.

“Başak tek bıçak darbesiyle öldürülmedi”

Avukat Bektaş, olayın planlı bir cinayet olduğunu vurguladı: “Başak Hanım tek bir bıçak darbesiyle değil, vücudunda çok sayıda darbe ile öldürüldü. Bu sadece bir cinnet değil, tasarlanmış bir saldırıdır. En ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız.”

“Şiddet geçmişi vardı”

Başak Gürkan Arslan’ın yakın çevresinin de evlilik süresince şiddete maruz kaldığını aktardığını söyleyen Bektaş, “Hiçbir sebep, bir insanın yaşam hakkını ortadan kaldırmaya gerekçe olamaz. Müvekkilimin yaşam hakkı elinden alındı, bunun hafifletici hiçbir yanı yoktur” ifadelerini kullandı.