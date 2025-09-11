Son Mühür- CHP İstanbul İl Kongresine kayyum atanmasının ardından yaşanan gerginlikler devam ediyor. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in binayı 5 bin polisle çevirmesi, CHP’lilerin arbede yaşamasına neden olmuştu.

CHP Genel Merkezi ise bu gelişmenin ardından İstanbul İl Başkanlığını “Genel Başkanlık ofisine” dönüştürdüğünü duyurmuştu.

Özgür Özel’den İstanbul ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sarıyer’de bulunan Genel Başkanlık ofisini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddettiğini duyurdu. Bu kararın ardından binada konuşlanan polis ekipleri öğleden sonra alandan çekildi.

Polis yeniden bina çevresinde

Akşam saatlerinde Özgür Özel’in binadan ayrılmasıyla birlikte polis ekipleri tekrar binaya geldi. Basın mensupları İl Başkanlığı’ndan çıkarılırken, bina çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

“Gelen gideni engelliyorlar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Sözcü TV'ye yaşananları değerlendirdi. Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:

“Geldiler, şu an binanın içinde de var dışında da var. Gelen gideni de engelliyorlar. Ben dışarıdayken YDK üyemiz vardı, içeri girmek istedi. İçeride müzakere hala devam ediyordu.”