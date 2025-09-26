Son Mühür- İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray , Tony Blair'in başlangıçta Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin doğrudan katılımı olmaksızın Gazze Şeridi'nin geçici yönetimine başkanlık etmesini öngören bir planı destekliyor .

Öneriye göre Blair, Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olma yetkisine sahip olacak Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi (Gita) adlı bir organa beş yıl süreyle başkanlık edecek.



Doğu Timor ve Kosova örnekleri...



Haaretz ve Times of Israel gazetelerinin haberlerine göre, plan, başlangıçta Doğu Timor ve Kosova'nın devletleşme sürecini yöneten yönetimlerden örnek alınarak hazırlanmış. Öneri, GİTA'nın başlangıçta Gazze'nin güney sınırına yakın bir Mısır eyalet başkenti olan El-Ariş'te konuşlanabileceğini ve daha sonra BM onaylı, çoğunluğu Araplardan oluşan çokuluslu bir güç eşliğinde bölgeye girebileceğini öne sürüyor. Plan, "tüm Filistin topraklarının nihayetinde Filistin Yönetimi altında birleştirilmesini" öngörüyor.



25 kişilik bir sekretarya oluşturulacak...



Plana göre, Trump'ın daha önce "Gazze Rivierası" olarak gündeme getirdiği teklifte olduğu gibi Filistinliler bölgeyi terk etmek zorunda bırakılmayacak .

Onaylanması halinde Blair, 25 kişiden oluşan bir sekreteryanın başkanlığını yapacak ve bölgeyi yönetecek bir yürütme organını denetleyecek yedi kişilik bir kurula başkanlık edecek.



Trajik olmasaydı, komik olurdu...



Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ''Savaş suçluları, Gazze'nin başına bir savaş suçlusunu öneriyor. Bu kadar trajik olmasaydı, değerli bir komedi olurdu.'' ifadesiyle gelişmelere tepki gösterdi.



O, Irak ve Afganistan'ı yok etti...



Tunus eski Dışişleri Bakanı Dr. Rafik Abdessalem ise,

''Tony Blair, görünüşte İşçi Partili, ama içten içe aşırı sağcı olan, haçlıların nefreti ve hilesiyle geldiği her yere yıkım ve felaket getiren bir çözüm mü? O, Bush oğlu ve neokonlarla ittifak yaparak Irak’ı ve Afganistan’ı yok etti. Şimdi ise Trump, Arapların parası ve ihanetleriyle, felakete uğramış ve aç bırakılmış Gazze Şeridi’nde geçici bir hükümetin başına onu getirmek istiyor. Bu, Netenyahu’ya uluslararası bir koruma alanı olarak teslim edilmesinin önünü açmak için, Trump, damatları, Netenyahu ve çetesiyle paylaşılacak emlak projelerinin yönetileceği bir zemin hazırlamak amacıyla yapılıyor.'' mesajı verdi.

