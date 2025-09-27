Samsun’un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası, 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri kabul edildi. Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgede bulunan delta, gölleri, bataklık ve sazlık alanlarıyla dikkat çekti.

Çok sayıda canlıya ev sahipliği

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Kızılırmak Deltası, yüzlerce kuş türünün yanı sıra bitki, balık, memeli, omurgasız ve sürüngen türleri için de yaşam alanı sundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, alanın yüzde 80’inin Bafra, yüzde 15’inin 19 Mayıs, yüzde 5’inin ise Alaçam sınırlarında bulunduğunu aktardı.

450 yılkı atı özgürce dolaşmakta

Kızılırmak Deltası’nda yaklaşık 450 yılkı atı bulundu. Yılmaz, atların yılın her döneminde ziyaretçiler tarafından görülebildiğini belirtti. Genellikle onlu ve on beşli gruplar halinde yaşayan yılkı atları, taylarıyla birlikte deltada dolaşmakta.

Doğal yaşamın parçası

Yılmaz, yılkı atlarının hiçbir dış müdahale olmadan yaşamını sürdürdüğünü vurguladı: “Atlarımız burada doğup büyüyen atlar. Yaban hayatı geliştirme sahasında, göllerde ve geniş arazilerin her bölümünde onlara rastlamak mümkün. Yaşamlarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde özgür şekilde idame etmekte.”