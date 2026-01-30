Sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan Mika Raun Can, İstanbul merkezli yürütülen bir operasyonla gözaltına alındı. Magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası, fenomen ismin hukuki durumu ve soruşturmanın detayları merak konusu oldu.

MİKA RAUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu geniş kapsamlı bir 'uyuşturucu' soruşturması yürütülüyor. Bu soruşturma çerçevesinde sanal medya ünlüsü Mika Raun Can hakkında yakalama kararı uygulandı.

Mika Raun'un gözaltına alınma gerekçesinde iki farklı suçlama öne çıkıyor. Savcılık, fenomen isim hakkında şu suçlardan işlem yaptı:

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma'.

MİKA RAUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gözaltı haberiyle birlikte Mika Raun'un biyografisi de en çok arananlar listesine girdi. Tam adı Mika Can Raun olan fenomen, 9 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Şu an 24 yaşında olan Raun, eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde sürdürdü.

MİKA RAUN GERÇEK ADI NE?

Sosyal medyada 'Mika Raun' veya 'Mika Can Raun' takma adıyla tanınan fenomenin kimlikteki gerçek ismi de merak konusu oldu. Mika Raun lakaplı fenomenin gerçek adı Mikail Can Kurnaz'dır.

MİKA RAUN ERKEK Mİ KIZ MI?

Mika Raun hakkında en çok aratılan sorulardan biri de cinsiyet kimliğiyle ilgili. 9 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya gelen Mikail Can Kurnaz, doğuştan erkek biyolojisine sahipti. Ancak geçtiğimiz yıllarda bir dizi estetik operasyon ve hormon tedavisi geçirerek cinsiyet geçiş sürecini tamamladı. Süreci takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşan Raun, şu anda kadın kimliğiyle hayatına devam ediyor.

MİKA RAUN ASLEN NERELİ?

Mika Raun'un ailesi ve kökeni de merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Üç kardeş olan Mika Raun'un annesi Şanlıurfalıdır. Babası ise Rum asıllı bir Büyükadalıdır. Henüz ilkokul yıllarında şiir yazmaya başlayan ve sanata ilgi duyan Raun, son yıllarda geçirdiği değişim ve sosyal medya kariyeriyle tanınıyor.