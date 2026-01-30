Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yaşanan olumlu gelişmeler yüzleri güldürdü. Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncunun, uygulanan tıbbi tedaviler sonucunda MELD (karaciğer yetmezliği skoru) değeri 22'den 14'e düştü. Bu düşüş, hayati riskin önemli ölçüde azaldığı anlamına gelse de nakil süreci devam ediyor. Bu süreçte Özkan'a karaciğerini verecek donörün kimliği de belli oldu.

UFUK ÖZKAN'IN DONÖRÜ SALİH KIVIRCIK KİMDİR?

Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli için donör olan isim, sanatçının yakından tanıdığı bir meslektaşı çıktı. Özkan'ın donörü, daha önce bir dizide birlikte çalıştığı eski mesai arkadaşı ve kameraman Salih Kıvırcık oldu.

Süreci yöneten Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, donör seçim sürecine dair kritik detaylar paylaştı. Yaprak, adaylar arasında ilk başvuran kişinin Salih Kıvırcık olduğunu belirterek, yapılan testlerde Kıvırcık'ın olarak nakle uygun bulunduğunu ve etik kurul onayının da alındığını açıkladı. İkili arasındaki geçmişe dayanan dostluk ve güven ilişkisi, nakil sürecinin zeminini oluşturdu.

SALİH KIVIRCIK NE İŞ YAPIYOR?

Ufuk Özkan'a karaciğerini verecek olan Salih Kıvırcık, medya sektörünün içinden gelen bir isim. Kariyerini kameramanlık üzerine inşa eden Kıvırcık, uzun yıllardır sektörde görev yapıyor. Kıvırcık'ın geçmişte çeşitli televizyon projeleri ve dizilerde kamera arkasında çalıştığı biliniyor.

SALİH KIVIRCIK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Vefa dolu hareketiyle gündeme gelen Salih Kıvırcık'ın kişisel hayatı da merak konusu oldu. Salih Kıvırcık'ın kaç yaşında olduğu kamuoyuna yansımadı. Ancak sektördeki tecrübesi ve çalıştığı işler göz önüne alındığında orta yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. Salih Kıvırcık'ın memleketi hakkında ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış detaylı bir bilgi yok.