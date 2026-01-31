Son Mühür - Son günlerde dijital platformlarda yaşadığı krizle gündemde olan Blok3, bu kez trafik denetiminde yaşanan olayla yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. Alkollü şekilde araç kullanırken uygulamaya takılan rapçinin aracı trafikten men edildi.
Şarkıları kaldırıldı
2025’in en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Blok3 (Hakan Aydın), geçtiğimiz hafta “Obsesif” albümü ve başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok parçasının Spotify’dan aniden kaldırılmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Şarkıların sahte telif bildirimleri (fake claim) ya da e-posta hesabının ele geçirilmesi nedeniyle silindiğini ileri süren rapçi, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurmuş ve “Mahkemede bedelini ödeyecekler” diyerek tepkisini dile getirmişti.
Hem alkollü hem de ehliyetsiz yakalandı
Krizin yankıları henüz sürerken Blok3, gece saatlerinde gerçekleştirilen bir trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan kontrollerde ünlü rapçinin alkollü olduğu tespit edilirken, ölçümlerde 1.40 promil alkole rastlandığı öğrenildi. Ayrıca Blok3’ün ehliyetsiz şekilde araç kullandığı da belirlendi.
46 bin 874 TL'lik ceza
Tespit edilen ihlaller nedeniyle Blok3’e toplam 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandı. Kullandığı lüks otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
Adli işlem uygulandı
Yaşananlar yalnızca idari cezalarla sınırlı kalmadı. Alkollü şekilde araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle Blok3 hakkında adli süreç başlatıldığı öğrenildi. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan rapçinin, kısa süre içinde hem dijital platformlarda hem de trafik denetiminde yaşadığı bu gelişmeler, sosyal medyada ve müzik camiasında geniş yankı buldu.