Son Mühür - Son günlerde dijital platformlarda yaşadığı krizle gündemde olan Blok3, bu kez trafik denetiminde yaşanan olayla yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. Alkollü şekilde araç kullanırken uygulamaya takılan rapçinin aracı trafikten men edildi.

2025’in en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Blok3 (Hakan Aydın), geçtiğimiz hafta “Obsesif” albümü ve başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok parçasının Spotify’dan aniden kaldırılmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Şarkıların sahte telif bildirimleri (fake claim) ya da e-posta hesabının ele geçirilmesi nedeniyle silindiğini ileri süren rapçi, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurmuş ve “Mahkemede bedelini ödeyecekler” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz yakalandı