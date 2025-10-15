Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sosyal medyada tartışmaların odağından düşmüyor.

Son haftalarda Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yasak aşk sahneleri nedeniyle RTÜK ve izleyicilerden tepki çeken yapımda bu kez oyuncu Feyza Civelek’in açıklamaları gündemi sarstı.

Dizinin gizli senaryosu ağzından kaçırdı

Kızılcık Şerbeti’nin “Nilay” karakterine hayat veren genç oyuncu Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte dizinin ilerleyen bölümlerine dair çarpıcı bir detayı paylaştı.

Oyuncu, “Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir” sözleriyle adeta senaryonun gizli sahnelerini ifşa etti. Bu açıklama sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Senaryo revizyonu sonrası yeni gerginik

Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yasak aşk hikayesi, geçtiğimiz haftalarda RTÜK’ün radarına girmiş ve senaryoda bazı revizyonlara gidilmişti.

Dizinin yapım ekibi eleştiriler sonrası daha dikkatli bir içerik planlaması yapacağını duyurmuştu. Ancak Feyza Civelek’in açıklaması, set ortamında yeni bir gerilimin kapısını araladı.