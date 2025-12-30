Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin paylaştığı iddialı yapım, kanal yönetimi ve yapım şirketinin ortak kararı doğrultusunda bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. Merakla beklenen 120. bölümün yayın akışından çıkarılması, dizinin tutkunları arasında kısa süreli bir hayal kırıklığı yarattı.

Televizyon dünyasında her yılbaşı haftasında yaşanan reklam ve planlama düzenlemeleri, bu yıl da popüler dizilerin yayın takvimini doğrudan etkiledi. Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan birçok yapım, ocak ayının ilk haftasında "ekran orucu" tutma kararı aldı. Dizinin sıkı takipçileri, her hafta düzenli olarak yayınlanan fragmanın bu kez paylaşılmaması üzerine sosyal medyada ve arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti bitti mi?", "Yeni bölüm neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti Bu Hafta Neden Yok?

Ocak ayının ilk haftasının diziler için "tatil" haftası olması, aslında Türk televizyon sektörü için yerleşmiş bir gelenek. Bu durumun temelinde ise kanalların ve yapım şirketlerinin yıllık reklam anlaşmalarını yenileme süreçleri yatıyor. Reklam verenlerin yeni yıl bütçelerini belirlemesi ve birim saniye fiyatlarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle, ocak ayının ilk haftasında reklam gelirleri düşüş gösteriyor. Bu ticari belirsizlik döneminde kanallar, yüksek maliyetli yeni bölümleri yayınlamak yerine beklemeyi tercih ediyor.

Kızılcık Şerbeti de bu ekonomik takvim kapsamında, 2025 yılının son günleri ve 2026'nın ilk haftasını kapsayan süreçte yayına zorunlu bir ara verdi. Ayrıca bu bir haftalık boşluk, sezon başından beri yoğun bir tempoda çalışan set ekibi ve oyuncular için de bir nefes alma fırsatı yaratıyor. 2 Ocak Cuma akşamı dizinin yeni bölümü yerine, kanalın belirlediği yılbaşı özel içerikleri, eğlence programları veya dizinin sevilen bölümlerinden oluşan özel kolajlar ekranlarda olacak.

120. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yayınlanan son takvim bilgilerine göre, Kızılcık Şerbeti'nin 120. bölümü için izleyicilerin sabrı bir hafta daha sınanacak. Dizinin nefes kesecek yeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 9 Ocak 2026 Cuma akşamı kendi saatinde Show TV ekranlarında olacak. İzleyiciler, yarım kalan hikayenin ve karakterlerin akıbetini öğrenmek için bu tarihi beklemek zorunda. 9 Ocak tarihinden itibaren dizinin sezon finaline kadar, olağanüstü bir durum gelişmediği sürece kesintisiz devam etmesi ve hikayenin temposunun artarak sürmesi öngörülüyor.