Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Manço, Galatasaray Lisesi'nde başladığı müzik yolculuğunu Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladığı eğitimle uluslararası boyuta taşıdı. Kurucusu olduğu Kurtalan Ekspres grubuyla birlikte, Türk halk müziğini modern rock tınılarıyla harmanlayarak özgün bir tarz yarattı. 200'den fazla bestesi bulunan sanatçının şarkıları pek çok farklı dile çevrilerek dünya genelinde yankı buldu.

Barış Manço Aslen Nereli ve Ailesi Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Barış Manço'nun aile kökleri, Anadolu'nun ve Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarına uzanıyor. Babası İsmail Hakkı Manço'nun soyu, Konya ve Karaman bölgesinden gelerek önce Selanik'e, ardından I. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'a göç eden bir aileye dayanıyor. Bu nedenle Barış Manço, baba tarafından aslen Konyalı (Karamanlı) olarak kabul ediliyor. Annesi Rikkat Uyanık ise Adana'nın Kozan ilçesinde doğmuş, dönemin önemli Türk Sanat Müziği sanatçılarından ve hocalarından biridir. Manço'nun müzikal yeteneğinin temelinde annesinden aldığı bu genetik miras ve eğitim yatıyor.

Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Barış Manço'nun, Savaş, İnci ve Oktay isminde üç kardeşi bulunuyor. Özel hayatında ise 1978 yılında Lale Manço (Çağlar) ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey isimlerinde iki oğlu dünyaya geldi.

Sanat Hayatı ve Vefatı

Müzik kariyerine 1958 yılında başlayan Barış Manço, "Dağlar Dağlar", "Gülpembe", "Dönence" gibi unutulmaz eserlere imza attı. 1988 yılında TRT'de başlayan "7'den 77'ye" programı ile dünyanın dört bir yanını gezerek farklı kültürleri Türk izleyicisine tanıttı. 1 Şubat 1999 tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata veda eden usta sanatçının Moda'daki evi, günümüzde müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.