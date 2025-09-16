Son Mühür- Kızılcık Şerbeti’nin son bölümlerinden birinde Asil karakteri, Azerbaycan halk müziğinde sevilen eserlerden “Ay Saçı Burma” türküsünü açarak bahçede eğlenen kalabalığı susturmaya çalıştı. Bu sahnenin hemen ardından gelen soyunma görüntüleri ise tepkilerin odağında yer aldı.

“Dilimize ve Kültürümüze hakaret”

Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcıları, sahneyi hem “ahlaksızlık” hem de “kültüre ve dile hakaret” olarak yorumladı. Birçok izleyici, halk müziğinin bu şekilde kullanılmasını saygısızlık olarak değerlendirerek sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada tepki yağmuru

Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı, “Bu aptallığa son verin” ifadeleriyle tepkisini dile getirirken, bir kısmı ise sahnenin diziden çıkarılması gerektiğini savundu.

Kültür Bakanlığı’na eleştiri

Azerbaycan’da bazı izleyiciler, Kültür Bakanlığı’nın sessizliğini eleştirerek devletin bu konudaki tutumunu sorguladı. Paylaşılan yorumlarda, “Bizim kültür bakanımız nereye bakıyor? Neden bu kadar ileri gitmesine izin veriyorlar?” ifadeleri öne çıktı.

Kızılcık Şerbeti daha önce de farklı sahneler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Senaristinin gözaltına alınmasıyla gündeme gelen dizi, bu defa Azerbaycan’daki izleyicilerin kültürel hassasiyetlerini tartışmaya açtı.