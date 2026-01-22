Elma soyulduktan sonra genellikle çöpe atılan kabuklar, uzmanlara göre ev ortamında doğal bir oda parfümü olarak değerlendirilebiliyor. Yapay kokulara ve kimyasal sprey ürünlerine alternatif olarak önerilen bu yöntem, basit malzemelerle uygulanabiliyor.

Kızartma ve sigara kokusunu nötralize ediyor

Özellikle balık ve kızartma sonrası eve sinen ağır kokuların kalıcı olduğu biliniyor. Elma kabuğu ve tarçın birlikte kaynatıldığında ortaya çıkan buharın, balık, rutubet ve sigara kokusunu etkili şekilde nötralize ettiği ifade ediliyor. Ortama yayılan koku, taze pişmiş kek hissi oluşturuyor.

Hazırlaması kolay, malzemesi az

Doğal oda parfümü için iki elmanın kabuğu, bir çubuk tarçın ve iki bardak su yeterli oluyor. Tüm malzemeler küçük bir tencereye alınıyor. Kaynamaya başladıktan sonra altı kısılıyor ve kapağı açık şekilde yaklaşık 15 dakika tıngırdatılıyor. Bu sırada eve yayılan aroma dikkat çekiyor.

Psikolojik rahatlama sağlıyor

Uzmanlar, elmanın doğal şekerli kokusu ile tarçının baharatlı aromasının birleşiminin beyinde huzur ve güven hissi oluşturduğunu aktarıyor. Bu kokunun stresi azalttığı ve nostaljik bir rahatlama sağladığı belirtiliyor.

Doğal yöntemlere ilgi artıyor

Evinin mis gibi kokmasını isteyenler için elma kabukları pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Birçok kişi, bu yöntemi denedikten sonra kabukları çöpe atmaktan vazgeçiyor. Basit ama etkili bu uygulama, doğal yaşam arayışında olanların ilgisini çekiyor.