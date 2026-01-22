Özel hayatını medyadan uzak tutan 38 yaşındaki eski voleybolcu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Peki Derya Çayırgan'ın sevgilisi kim? İşte tüm detaylar...

Derya Çayırgan'ın sevgilisi kim, evli mi?

Derya Çayırgan'ın sevgilisinin kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Başarılı voleybolcunun evli olmadığı ve herhangi bir evlilik yapmadığı biliniyor. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Çayırgan, aşk hayatına dair çıkan iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Ancak son günlerde ortaya atılan iddialar, eski voleybolcunun adını siyaset ve magazin gündemine taşıdı.

Rabia Karaca'nın çarpıcı ifadeleri

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, savcılığa verdiği ifadede dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Karaca ifadesinde, Derya Çayırgan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia etti. Karaca'nın ifadesinde "Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti... Ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı" ifadeleri yer aldı.

Derya Çayırgan ne dedi?

Gözaltına alınan Derya Çayırgan, savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile sınırlı sayıda görüştüğünü belirtti. Çayırgan, "3-4 kez yüz yüze görüştük" şeklinde beyanda bulundu.

Çayırgan ifadesinde, "2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde, 3 ya da 4 kere kendisi Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim. Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi" dedi.

İddialar doğrulandı mı?

Şu ana kadar ne savcılık makamlarından ne de taraflardan Ekrem İmamoğlu ile Derya Çayırgan arasında bir ilişki olduğuna dair resmi ve doğrulanmış bir açıklama gelmedi. Basına yansıyan bilgiler, ağırlıklı olarak tek taraflı iddialar ve yorumlar üzerinden şekilleniyor.

Ceza hukukçuları, yalnızca bir kişinin ifadesinin kesin delil sayılamayacağını ve böyle bir beyanın araştırmaya konu olabileceğini ancak doğrulanmadığı sürece spekülasyon kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Derya Çayırgan kimdir?

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk voleybolunun tanınmış libero oyuncularından biri olan Çayırgan, 8 yaşında başladığı voleybol kariyerini 30 yıl boyunca sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi önemli kulüplerde forma giyen Çayırgan, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da görev aldı. 2012 yılında Galatasaray formasıyla CEV Kupası ve Türkiye Kupası'nda dikkat çeken performanslar sergiledi.

Aralık 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel voleybol kariyerini noktaladığını duyuran Çayırgan, veda mesajında "8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum" ifadelerini kullandı.