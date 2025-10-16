Son Mühür - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya gelerek 2025-2026 sezonuna ilişkin destek planlarını değerlendirdi. Başkan Akın, kenti sporda marka haline getirme hedefiyle tüm amatör branşlara desteğin süreceğini belirtti.

Amatör kulüplerle dayanışma buluşması

Turgutlu’nun sporda gelişimi için önemli projeler hayata geçiren Belediye Başkanı Çetin Akın, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüpleri yöneticileriyle toplantı düzenledi.

Süper Amatör, 1. Amatör ve 2. Amatör Liglerinde mücadele eden toplam 22 kulübün temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yeni sezona yönelik destek planları ve kulüplerin talepleri ele alındı. Toplantıya Başkan Akın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen katıldı.

“Sporla büyüyen Turgutlu için yola devam”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sporu kent kültürünün önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Sporla büyüyen Turgutlu sloganıyla çıktığımız yolda mesaimizi sürdürüyoruz. Kentimizde faaliyet gösteren amatör futbol takımlarının temsilcileriyle bir araya gelerek belediyemizin sağlayacağı desteklerin ayrıntılarını değerlendirdik. Turgutlu’nun sporda marka kent olması için sporun tüm branşlarında ve kategorilerinde desteklerimiz devam edecek.”

Başkan Akın, belediyenin gençleri spora yönlendiren projeleriyle birlikte tesisleşme çalışmalarına da öncelik vereceklerini, amatör kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak için planlı bir destek modeli oluşturduklarını söyledi.