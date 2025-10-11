Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarını bir araya getiren özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, çocuklar hem hayallerini paylaştı hem de belediyenin kadın yöneticilerinden ilham aldı.

Konaklı kızlar hayallerini paylaştı

Konak Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız çocuklarına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında düzenlenen buluşmada, Konak’ın farklı mahallelerinden gelen kız çocukları birbirleriyle tanışarak geleceğe dair umut ve hedeflerini paylaştı.

Kadın bürokratlardan ilham aldılar

Etkinlikte belediyenin kadın müdürleri, çocuklarla bir araya gelerek kendi eğitim ve kariyer hikâyelerini anlattı. Kız çocukları, merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, kadın yöneticilerden cesaret ve motivasyon dolu mesajlar aldı.

Başkan Mutlu’dan özel mesaj

Etkinlik sonunda, kız çocuklarına oyuncaktan kırtasiye setine kadar çeşitli hediyelerin yer aldığı paketler dağıtıldı. Paketlerde ayrıca Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yazdığı mesaj da bulundu.

Başkan Mutlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her birinizin azmi, emeği ve kararlılığı bizler için ilham kaynağı. Eğitim, özgüven kazanmak ve kendi geleceğinizi inşa etmektir. Sizler yarının güçlü bireyleri olacaksınız. Konak Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.”