Buca ilçesinde 337 Sokak’taki 3 katlı binanın 1’inci katında bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Yunus Baran’a (42) ait dairede başlayan yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına yaklaşık yarım saat boyunca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ve kontrol altına alındı. Bu süreçte bina içi ve çevresinde belirli ölçüde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.