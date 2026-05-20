Son Mühür/ Emine Kulak- Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs Ayı olağan meclis toplantısı İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde yapıldı. Oturum, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras idaresinde gerçekleşti.

Toplantıya, Aras’ın yanı sıra İzmir’den Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit katıldı.

“7 belediye daha üye olacak”

Bölgenin geleceği için önemli bir toplantıda buluşulduğunu söyleyen Aras, “ 2 yıl önce bu dönemde kıyı ege belediyeler birliği seçimi olmuştu. O zaman bin 500 km kıyıya sahip olan Muğla Başkanı olarak kıyı Ege ve Akdeniz’i birleştiren bir kent olarak bu birliğin içinde yer almamız gerektiğini söylemiştik. Daha sonra görevi devralmıştık. O günden bugüne görevimizi sürdürüyoruz. 2 yılda çok da mesafe aldık. Belediyemizin karşılaştığı zorluklar, süreçler hepimizi zorluyor. Biz de bölge belediyeler olarak birçok sıkıntıyı yaşıyoruz. Birlik olarak üyelerimizin yanında olmaya gayret ettik. İletişimi üst düzeyde tutmaya gayret ettik. 7 belediye daha üye olacak toplam 120 belediye üyemiz olacak. Bu birlik ve beraberlik içerisinde birliğimizi geleceğe hazırlamak gibi bir mottomuz var” dedi.

“Birliğimizin ismini değiştirmeyi düşünüyoruz”

Birliğin isminin değiştirilmesini düşündüklerini söyleyen Aras, “Bu tür birlikler çok var. Bunların arasında kıyı ege olarak öne çıkmışlığımız vardır. Bu güne kadar eski yöneticiler birliği üst seviyede tutmuşlar biz de aynı ruh ile devam ediyoruz. Sadece Ege’den oluşmuyor üyemiz. O yüzden bugünkü meclisimizde alacağımız kararla birliğimizin ismini, kıyı belediyeler birliği olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. Sadece denize değil akarsuya, göle olan kıyı belediyeler de katılsın istiyoruz. Akdeniz’den Marmara’ya kadar denize kıyısı olarak bu kurumda olmayı değerlendirdik. Bu birliklerde en büyük sorun üye olup kalması. Biz aktif çalışmak istiyoruz. Birlik olsun, arada bir toplanalım şeklinde değil faydalı işler yapalım niyetindeyiz. Özellikle uluslararası toplantılarda kıyı egenin tasarrufunda yapıldı. Kıyı ege orada baş aktördü. Birliğimizin üyelerini orada da temsil etmek için hayret ettik” şeklinde konuştu.

“Belediye gelirleri demode olmuş durumunda”

Belediye gelirleri günlük ihtiyaçlara karşılık veremediğini söyleyen Aras, “Son dönemde hepimizin başında olan problemler ekonomik kriz. Belediyelerimiz halka birinci dereceden hizmet eden kurum kuruluşlar artık zorlanıyor. Turizm bölgesi bu durumdan daha fazla etkileniyor. Yaz, kış mevsimlerinde dengesizlik oluşuyordu. Belediyelerimizin ekonomik krize karşı, gelirlerin arttırılmasını ilettik. Belediyeler güçlendikçe halka hizmet güçlenir. Böyle bakmak lazım. Belediye gelirleri demode olmuş durumunda. Günün ihtiyaçlarına karşılık vermiyor. Bunun gerekliliklerini bakanlıktan, kurumlardan talep ediyoruz. Biz de belediyeler birliği olarak çözüm kabiliyetimizi arttırıyoruz” dedi.

“Muhalefet hep şikayet edermiş gibi algılanır ama…”

Sorunlara çözüm aradıklarını söyleyen Aras, “Belediyeler kendi içlerinde çözüm üretmekte zorlanabilirler. Muhalefet hep şikayet edermiş gibi algılanır ama biz sorunlara çözüm arıyoruz. Turizm bölgemizin başak sektörü. Tarım ve turizm bizim belediyelerimizin ortak olduğu sektörler. Buralarda da desteklerimiz sürüyor ama zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Girdi maliyetleri, personel giderleri turizm işletmelerini zorluyor” dedi.

“Belediyeler istihdam ofisi değil”

Belediyelerin istihdam ofisi olarak görülmemesi konusunda çağrıda bulunan Aras, “İstihdam konusunda belediyelerimizin eli zor durumda. Her sabah mesaiye başladığımda 10, 15 kişi benden istihdam talep ediyor. En ufak bir ilan açıldığında çok sayıda başvuru yapılıyor. İstihdam zorlaştı. Vatandaşlarımızı belediyede çalışmanın daha garanti olduğunu düşünüyor. Belediyeler istihdam ofisi değil. Piyasanın işçi ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Ekonomik kriz yüzünden vatandaşlarımız sosyal yardım almaya da muhtaçlar. Zor günlerde bir kişinin bile yatağa aç gitmemesi için belediyelerimiz gayret ediyor. Herkesin bu konuda çalışmaları var. Bu konuda belediyelerimize sosyal destek için ayrı bir bütçe ayrılmalı. Merkezi bütçeden belediyelerimize bir pay aktarılmalı” diye konuştu.

“Yapan da belasını bulsun”

Belediyelere yapılan gözaltılar hakkında değerlendirme yapan Aras, “ Gözaltı sürecinde yapılanlar, gözaltında ele geçirilen cep telefondaki görüntüleri servis etmek itibar suikastı. Bunlar artık itibar suikastı haline geliyor. Yapan da belasını bulsun. Yapan suç işleyen sonuna kadar hesabını versin. Yerel yönetimler halka güven veren kurumlardır” dedi.